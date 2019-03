Polizeidirektion Wittlich / Verkehrsunfallflucht

Verkehrsunfallflucht

Neumagen-Dhron - Im Zeitraum zwischen Sonntag, 03.03.2019, 15.30 Uhr und Dienstag, 05.03.2019, 16.00 Uhr wurde in Neumagen-Dhron, im Kreuzungsbereich Burgstraße/Krischelsberg ein geparkter Pkw erheblich beschädigt. Der Verursacher befuhr vermutlich die Burgstraße von der Hinterburg her kommend und wollte nach links in den Krischelsberg einbiegen. Hierbei pralle er gegen einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Pkw BMW und setzte anschließend seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizei Bernkastel-Kues unter der Telefonnummer 06531/95270 oder per Mail an pibernkastel-kues@polizei.rlp.de

