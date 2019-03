Polizeidirektion Wittlich / Verkehrsunfallflucht auf dem ...

Verkehrsunfallflucht auf dem Expert-Parkplatz in Wittlich

Wittlich -

PRESSEDIENST ------------------------------------------------------------ POLIZEIINSPEKTION WITTLICH ------------------------------------------------------------ Wittlich, 29. März 2019 ------------------------------------------------------------

Verkehrsunfallflucht auf dem Expert-Parkplatz in Wittlich

Am Freitag, 29. März 2019, in der Zeit von 16.45 - 17.10 Uhr wurde ein blauer BMW an der hinteren linken Seite durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Der PKW stand zu der Zeit auf dem Parkplatz der Firma Expert, Römerstraße, Wittlich. Der Unfallverursacher hat sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt.

Hinweise zum möglichen Unfallverursacher werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571/9260 erbeten. .

------------------------------------------------------------ Peter Ewertz, PHK

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER PI Wittlich Schloßstraße 28 54516 Wittlich Telefon 06571 926-0 Telefax 06571 926-150 piwittlich@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de

Folgen Sie uns auf Twitter https://twitter.com/PolizeiWittlich Folgen Sie uns auf Instagram https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/ Folgen Sie uns auf Facebook https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/

OTS: Polizeidirektion Wittlich newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117697 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117697.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wittlich

Telefon: 06571-926-0 piwittlich@polizei.rlp.de piwittlich.dgl@polizei.rlp.de Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.