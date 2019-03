Polizeidirektion Wittlich / Verkehrsunfallflucht mit ...

Verkehrsunfallflucht mit verletzter Person

Bitburg - Am 20.03.2019, gegen 07:55 Uhr befuhr eine 19 jährige Autofahrerin die L 12 aus Richtung Oberweiler kommend in Fahrtrichtung L 5. In einer langgezogenen Linkskurve wurde sie nach eigenen Angaben von einem silbernen Pkw überholt. Aufgrund Gegenverkehr musste sie so stark abbremsen, dass sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und nach links von der Fahrbahn abkam. Hier überschlug sie sich ihr Wagen mehrmals. Die Fahrerin wurde dabei leicht verletzt. Der silberne Pkw fuhr ohne Anzuhalten weiter in Richtung L 5. Es entstand ein Sachschaden von ca. 5000 Euro. Nach Angaben der Fahrerin kam ihr ein schwarzer BMW entgegen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Insbesondere der Fahrer des schwarzen BMW wird gebeten, sich mit der Polizei Bitburg in Verbindung zu setzen. Im Einsatz waren der Rettungsdienst, die Feuerwehr Rittersdorf und die Straßenmeisterei Kyllburg.

