Polizeidirektion Wittlich / Verkehrsunfallflucht mit Gespann

Verkehrsunfallflucht mit Gespann

Zell - In der Zeit vom 27.02.19 18:00 Uhr auf den 28.02.19 13:00 wurde in der Straße Am Rosenkreuz in Zell ST Kaimt ein städtisches Brückengeländer beschädigt. Der Verursacher, der anhand der Spurenlage vermutlich mit einem Gespann mit Anhänger unterwegs war, befuhr die Straße Am Rosenkreuz in Fahrtrichtung der Straße In der Furth. In einer Rechtskurve im Übergang der beiden Straßen schnitt er die Kurve, so dass sein Anhänger das dort befestigte Brückengeländer umriss und irreparabel beschädigte. Der Fahrer flüchtete vom Unfallort.

