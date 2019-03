Polizeidirektion Wittlich / Versuchter Einbruch in ...

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Klausen - In der Zeit von Donnerstag, 14.03.2019, 14:00 Uhr, bis Freitag, 15.03.2019, 11:00 Uhr, versuchten unbekannte Täter in ein Wohnhaus in Klausen, Wittlicher Straße, einzubrechen. Die Täter versuchten, die Hauseingangstüre aufzuhebeln. Der Einbruchsversuch misslang jedoch oder die Täter wurden gestört.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Wittlich um Hinweise zu verdächtigen Personen, die evtl. in der angegebenen Zeit bemerkt worden sein könnten. Auch ortsfremde Kennzeichen von Kraftfahrzeugen können im Rahmen der Ermittlungen hilfreich sein.

Hinweise nimmt die Polizei Wittlich telefonisch (06571-9260) als auch per EMail an piwittlich@Polizei.rlp.de entgegen.

