Polizeidirektion Wittlich / versuchter Einbruchsdiebstahl in ...

versuchter Einbruchsdiebstahl in Einfamilienhaus

Bettenfeld -

Im Tatzeitraum vom 22.10.2018 - 13.11.2018 versuchten bisher unbekannte Täter durch Aufhebeln einer Eingangstüre in ein Einfamilienhaus im Bereich der Straße "In der Pullbach" in Bettenfeld einzudringen.

Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571/9260 erbeten.

