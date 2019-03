Polizeidirektion Wittlich / Warnmeldung vor Anrufen falscher ...

Warnmeldung vor Anrufen falscher Polizeibeamter Wittlich

KI Wittlich - Aktuell haben sich etliche Bürger aus Wittlich gemeldet, die Anrufe von angeblichen Polizeibeamten erhalten haben.

Die Anrufer geben sich als Polizeibeamte aus und erklären, dass man eine Tätergruppe festgenommen habe, die in der Nachbarschaft eingebrochen hat. Bei diesen habe man einen Zettel gefunden, auf dem auch der Name des Angerufenen aufgeführt sei. Auch bei ihm stehe ein Einbruch bevor. Weiter wird nach Wertsachen und Vermögen gefragt. Wenn man dieses jetzt (dem Anrufer) mitteile, sei dies in der Folge durch die Versicherung mit abgesichert.

Die Polizei warnt eindringlich vor solchen Anrufen und rät:

Echte Polizeibeamte fragen niemals telefonisch nach vorhandenen Wertsachen oder fordern niemals die Übergabe von hohen Geldbeträgen, Schmuck oder anderen Wertgegenständen.

Lassen Sie sich immer den Namen und die Dienststelle des Anrufenden geben und rufen Sie diese oder die nächste Polizeidienststelle zurück, um sich von der Echtheit des Anrufes zu überzeugen.

