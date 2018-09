Polizeidirektion Worms / Aggressives Verhalten gegenüber ...

Aggressives Verhalten gegenüber Fußgängerin

Worms - Am Samstag, den 22.09.2018 gegen 17:30 Uhr überquerten eine 28- jährige Frau aus Worms und ihr Begleiter aus Richtung Polizeidienststelle den Fußgängerüberweg in der Hagenstraße. Ein Pkw, besetzt mit drei Personen, befährt zur gleichen Zeit die Hagenstraße aus Fahrtrichtung Römerstraße kommend in Richtung Koehlstraße. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam der Pkw erst auf dem Fußgängerüberweg vor den genannten Fußgängern zum Stehen. Ohne dass es zu einem Zusammenstoß oder einer Gefährdung kam stieg einer der Personen aus dem Fahrzeug aus und beleidigte die beiden Fußgänger. Im Anschluss wurde die 28 jährige Fußgängerin zu Boden geschubst und hierdurch leicht verletzt. Im Anschluss stieg die Person wieder in den Pkw ein und verließ die Tatörtlichkeit.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel: 06241-852-0 entgegen

