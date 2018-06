Polizeidirektion Worms / Altmetall gestohlen

Altmetall gestohlen

Worms - Unbekannte Täter entwendeten am vergangenen Wochenende in der Vangionenstraße Eisenschrott im Wert von mehreren einhundert Euro. 15 Tonnen Metall waren bereits in zwei Containern auf einen LKW geladen und sollten am Montag nach Frankfurt gebracht werden. Erst als der Fahrer bereits an der Entladestelle angekommen war, stellte er fest, dass ein Container bereits vollständig geleert war. Vermutlich wurden 7,5 Tonnen des Altmetalls in der Zeit von Freitag, 17:00 Uhr, bis Montag, 08:00 Uhr, auf ein anderes Fahrzeug umgeladen und gestohlen. Von möglichen Tätern fehlt jede Spur. Hinweise nimmt die Polizei Worms unter Rufnummer 06241-8520 entgegen.

