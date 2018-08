Polizeidirektion Worms / Angriff mit Pfefferspray

Angriff mit Pfefferspray

Kirchheimbolanden - Am Samstag, dem 17.08.2018 kam es gegen 15:00 Uhr in Kirchheimbolanden "An den Kappesgärten" zu einem Angriff mit Pfefferspray. Vorausgegangen waren Streitigkeiten im Verkehr zwischen einem PKW- Fahrer und einem Radfahrer. Plötzlich zückte der Radfahrer ein Pfefferspray und sprühte dieses dem 53-jährigen Geschädigten unvermittelt ins Gesicht. Der augenscheinlich alkoholisierte Radfahrer konnte anschließend flüchten. Der Geschädigte wurde bei dem Angriff leicht verletzt und wurde durch den Rettungsdienst behandelt. Der Beschuldigte konnte in unbekannte Richtung fliehen. Bekannt ist lediglich, dass dieser eine europäische Erscheinung gehabet habe, ca. 170cm groß und kräftig gebaut gewesen sei. Hinweise bitte an die Polizei in Kirchheimbolanden.

