Polizeidirektion Worms / Bechteim, Bechtheim-West und ...

Bechteim, Bechtheim-West und Biebelnheim, Bacchusring 27.10.2018 zw. 16:00h und 20:22h

Alzey - Gleich zweimal schlagen Einbrecher zu. In beiden Fällen sind die Hausbewohner abwesend und die Täter nutzten die Gelegenheit zum Einbruch. In beiden Fällen suchen die Täter in fast jedem Zimmer nach Diebesgut und durchwühlen dabei Schubladen und Schränke.

