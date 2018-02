Polizeidirektion Worms / Bedrohung in Biebelnheim

Bedrohung in Biebelnheim

Biebelnheim - Am Donnerstag, den 22.02.2018, meldeten Mitarbeiter eines Autohauses in Biebelnheim, dass sich zuvor ein Mann bei Ihnen längere Zeit auf der Toilette aufgehalten habe. Auf Ansprache sei dieser in sein eigenes Auto gestiegen und habe mit einer Schusswaffe herumgefuchtelt und diese auch auf einen Mitarbeiter gerichtet. Danach fuhr der Mann weg. Kurz darauf erschien der Mann in einem Autohaus in Gau-Odernheim. Ohne weiteren Vorfall konnte der Mann dort von der Polizei festgenommen werden. Bei dem Mann handelte es sich um einen 53-jährigen Saarländer. Dieser verhielt sich verwirrt und wurde in eine Alzeyer Fachklinik überstellt. Bei der Waffe handelte es sich um eine Schreckschusspistole. Über einen kleinen Waffenschein verfügte der 53-Jährige nicht. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

