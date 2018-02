Polizeidirektion Worms / Beim Einbruch durch Alarmanlage ...

Beim Einbruch durch Alarmanlage vertrieben

Dreisen - Am Montag brach ein unbekannter Täter in ein Wohnhaus in der Schillerstraße ein. Dabei hebelte er ein Fenster im Keller auf und gelangte so in das Haus. Allerdings wurde der Täter durch die ausgelöste Alarmanlage gestört und flüchtete. Im Schnee konnte die Fußspur einer Person festgestellt werden.

OTS: Polizeidirektion Worms newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117702 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117702.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

Telefon: 06352/911-0 www.polizei.rlp.de/pd.worms

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.