Polizeidirektion Worms / Betrunkener Motorradfahrer verunfallt.

Betrunkener Motorradfahrer verunfallt.

Kirchheimbolanden - In Eisenberg (Pfalz) verunfallte am Samstag Abend ein 57-jähriger Motorradfahrer aufgrund überhöhter Geschwindigkeit in der Kerzenheimer Straße. Er stürzte beim starken Beschleunigen auf regennasser Fahrbahn und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei Kirchheimbolanden fest, dass der Fahrer stark betrunken war und noch dazu nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ein umfangreiches Strafverfahren kommt jetzt auf den Motorradfahrer zu.

