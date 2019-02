Polizeidirektion Worms / Betrunkener Radfahrer

Betrunkener Radfahrer

Worms - Einer Streife fiel gegen 19:15 Uhr in Worms in der Renzstraße in Worms ein Radfahrer durch seine auffallend schwankende Fahrweise auf. Spätestens die geöffnete Bierflasche, die im Getränkehalter des Fahrrades steckte, ließen dann Zweifel an der Fahrtüchtigkeit aufkommen. Beim anschließenden Alkoholtest wurde bei dem 35jährigen ein Atemalkoholwert von fast 2 Promille festgestellt. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen, seinen Heimweg musste er zu Fuß fortsetzen.

