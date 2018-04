Polizeidirektion Worms / Betrunkener Rollerfahrer flüchtet von ...

Betrunkener Rollerfahrer flüchtet von Unfallstelle

Worms - Am Samstag, 14.04.2018, befuhr gegen 11:45 Uhr ein 48jähriger Rollerfahrer die B9 aus Richtung Mainz kommend in Richtung Worms. An der Einmündung zur L425 reagierte er auf den vorausfahrenden Pkw zu spät, als dieser aufgrund Rotlicht an der Ampel anhalten musste und fuhr auf. Als der Pkw-Fahrer dem gestürzten Rollerfahrer zu Hilfe kommen wollte, flüchtete dieser mit dem Roller von der Unfallstelle in Richtung Innenstadt. Kurze Zeit später konnte im Industriegebiet zuerst der beschädigte Roller und dann auch der nicht verletzte Unfallverursacher festgestellt werden, der mittlerweile zu Fuß unterwegs war. Die Ursache für die Flucht war schnell geklärt. Der Rollerfahrer stand erheblich unter Alkoholeinfluss, der Führerschein war bereits vor einiger Zeit entzogen worden und der Roller war nicht versichert. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, anschließend wurde er wieder entlassen. An den Fahrzeugen entstand nur geringer Sachschaden.

OTS: Polizeidirektion Worms newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117702 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117702.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Worms

Telefon: 06241-852-120 www.polizei.rlp.de/pd.worms

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.