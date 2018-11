Polizeidirektion Worms / Blitz-Einbruch in LIDL-Filiale in ...

Blitz-Einbruch in LIDL-Filiale in Monsheim

Monsheim - Am Mittwochabend, den 31.10.2018 kam es gegen 23:35 Uhr zu einem Einbruchsdiebstahl in die LIDL-Filiale im Industriegebiet in Monsheim. Bisher unbekannte Täter gelangten durch Einschlagen einer Fensterscheibe ins Objekt und entwendeten Zigarettenstangen in noch unbekannter Menge. Intensive Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten jedoch nicht zur Täterergreifung. Die genaue Schadenshöhe kann zurzeit nicht beziffert werden.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Worms unter der Telefonnummer 06241/852-120

