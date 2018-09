Polizeidirektion Worms / Brand

Brand

Kirchheimbolanden - Am Freitag, den 14.09.18, gegen 15:12Uhr, geriet in der Marnheimer Straße ein freistehender Schuppen in Brand. Noch bevor sich das Feuer ausbreiten konnte, wurde es von der Feuerwehr gelöscht. Die Brandursache ist bislang unbekannt. Es entstand geringfügiger Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

