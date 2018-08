Polizeidirektion Worms / Diebstahl aus Baustellenfahrzeug

Diebstahl aus Baustellenfahrzeug

Worms - Auf einer Baustelle in der Hardtgasse in Worms entwendete am 27.08.2018 gegen 08:30 Uhr ein bislang unbekannter Täter aus einem unverschlossen Fahrzeug zwei Werkzeugkoffer im Gesamtwert von ca. 2500 EUR.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel: 06241-852-0 entgegen.

