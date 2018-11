Polizeidirektion Worms / Dunkle Jahreszeit - Saison für Einbrecher

Dunkle Jahreszeit - Saison für Einbrecher

Worms - Tipps der Polizei zum Schutz vor Wohnungseinbrüchen

Man kann es deutlich spüren, die Tage werden kürzer, es wird früher dunkel.Viele Menschen kommen erst nach Einbruch der Dunkelheit von der Arbeit nach Hause. Die bis dahin unbeleuchteten Häuser und Wohnungen signalisieren, dass niemand zu Hause ist. Das machen sich die Einbrecher zu Nutze und gehen im Schutze der frühen Dunkelheit ans Werk.

Entgegen der allgemeinen Vorstellung finden Wohnungseinbrüche selten zur Nachtzeit statt, die überwiegende Anzahl nämlich zwischen 16:00 Uhr und 21:00 Uhr.

Allein am vergangenen Wochenende kam es zu fünf Einbrüchen im Stadtgebiet Worms. Ebenso wurden am Abend des 12.11.2018 drei Einbrüche in Worms, und je ein Einbruch in Armsheim, Gimbsheim, Alsheim und Morschheim gemeldet.

Die Täter nutzen schlecht gesicherte Fenster und Türen und sorgen bei der Rückkehr der Bewohner für eine böse Überraschung. Entscheidend für die Einbrecher ist der Faktor Zeit: Damit das Entdeckungsrisiko minimiert wird, muss der Einbruch schnell gehen. In der Regel dauert das Eindringen nur wenige Sekunden, der Einbruch selbst nur wenige Minuten. Stößt der Täter auf ernst zu nehmende Sicherungseinrichtungen, bricht er erfahrungsgemäß sein Vorhaben ab und sucht sich eine günstigere Gelegenheit.

In ihren Beratungen weist die Polizei darauf hin, alle Fenster und Türen nach Verlassen des Hauses richtig zu verschließen und das Wohnobjekt bewohnt erscheint zu lassen ( Licht, Musik, Geräuschkulisse ).

Sollte das Haus oder die Wohnung für längere Zeit ( Urlaub ) nicht bewohnt werden, ist eine Absprache mit den Nachbarn äußerst hilfreich. Aufmerksame Nachbarn sind mit der beste Schutz gegen "ungebetene Gäste".

In Mehrfamilienhäusern sollte die Hauseingangstür generell verschlossen sein. Mitbewohner sollten sich erst davon überzeugen, wer vor der Tür steht und nicht blindlings auf ein Klingelzeichen öffnen. Hat der Täter erst einmal Zutritt zum Hauseingang, kann er sich in der Regel frei im Haus bewegen

Die Polizei bittet:

Nutzen Sie das Wissen Ihrer Polizei! Lassen Sie sich über die Möglichkeiten zur Sicherung ihres Hauses/Wohnung kostenlos von Fachleuten der Polizei beraten!

Rufen Sie die Polizei, wenn Ihnen in Ihrem Umfeld etwas verdächtig vorkommt!

Achten Sie auf fremde Fahrzeuge und Personen!

Unternehmen Sie selbst nichts! Beobachten Sie und rufen Sie Ihre Polizei!

