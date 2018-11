Polizeidirektion Worms / Einbruch

Einbruch

Kirchheimbolanden - Zwischen dem 12.11.18, 17:00 h und dem 13.11.18, 06:40 h wurde in der Morschheimer Straße in eine Firma eingebrochen. Die bislang unbekannten Täter schlugen eine Fensterscheibe ein und öffneten durch das entstandene Loch das Fenster. In dem Räumlichkeiten wurden zwei weitere Türen aufgebrochen. Nach ersten Erkenntnissen wurde eine geringe Menge Bargeld entwendet.

