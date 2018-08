Polizeidirektion Worms / Einbruch in Baumaschinenhandel

Einbruch in Baumaschinenhandel

Worms - Unbekannte Täter gelangten in der Nacht vom 21.08.2018 auf den 22.08.2018 in den Verkaufsraum eines Land,- und Baumaschinenhandels in Mörstadt. Hierfür hebelten sie die Eingangstür zu den Geschäftsräumlichkeiten auf. Im Anschluss durchwühlten sie Schränke im Verkaufsraum und entwendeten unter anderem Bargeld und eine Kettensäge. Die genaue Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel: 06241-852-0 entgegen.

