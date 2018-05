Polizeidirektion Worms / Einbruch in Einfamilienhaus

Einbruch in Einfamilienhaus

Wonsheim - In der Zeit vom 17.05.2018 auf den 18.05.2018 haben unbekannte Täter das Küchenfenster eines Einfamilienhauses in Wonsheim aufgebrochen und sind in das Haus eingestiegen. Aus dem Haus wurde ein kompletter Tresor entwendet. In diesem befand sich neben Bargeld Schmuck mit einem Wert im fünfstelligen Bereich.

