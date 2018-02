Polizeidirektion Worms / Einbruch in Flomborn

Einbruch in Flomborn

Flomborn - In der Zeit zwischen Dienstag, 20.02.2018, 18.00 Uhr, und Donnerstag, 22.02.2018, 16.05 Uhr, wurde in ein Wohnhaus in Flomoborn, Hinter der Burg, eingebrochen. Die unbekannten Täter gelangten durch massive Gewalteinwirkung gegen ein Fenster in das Einfamilienhaus ein und durchsuchten es komplett. Zum Diebesgut konnten bisher noch keine Informationen erlangt werden. Die Polizei Alzey bittet um sachdienliche Hinweise unter 06731/9110.

OTS: Polizeidirektion Worms newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117702 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117702.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Alzey Tel.: 06731/911-256 pialzey@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.