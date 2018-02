Polizeidirektion Worms / Einbruch in Tabakwaren-Firma

Einbruch in Tabakwaren-Firma

Worms - In der Nacht zum Montag um 03.30 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in die Halle einer Tabakwarenfirma in Worms in der Weinsheimer Straße ein. Sie öffneten gewaltsam das Tor zum Gelände und hebelten dann die Hallentür auf. Anschließend entwendeten sie kistenweise Tabakwaren im Wert von mehreren Tausend Euro. Mittlerweile konnte ermittelt werden, dass die Täter mit einem silberfarbenen Renault Espace, Kennzeichen unbekannt, unterwegs waren. Die Kriminalpolizei Worms hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06241 - 8520.

