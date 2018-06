Polizeidirektion Worms / Einbruch in Wohnung

Einbruch in Wohnung

Worms - Am Dienstagmittag, zwischen 12:45 Uhr und 14:10 Uhr, hebelten bislang unbekannte Täter eine Wohnungstür im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Steinstraße in Worms auf. Auf der Suche nach Diebesgut wurden die Täter fündig: Sie entwendeten 1000 Euro Bargeld und Schmuck im Wert von zirka 1000 Euro. Der Polizei fragt: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise bitte an die Polizei in Worms unter 06241 852-0.

OTS: Polizeidirektion Worms newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117702 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117702.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Worms

Telefon: 06241-852-120 www.polizei.rlp.de/pd.worms

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.