Polizeidirektion Worms / Einschleichediebstahl in Alzey:

Einschleichediebstahl in Alzey:

Alzey - Am Freitag, den 24.08.2018 in der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 17:25 Uhr kam es zu einem Diebstahl einer Handtasche aus einem Einfamilienhaus in der Hauptstraße in Alzey. Ein bislang unbekannter Täter drang hierbei über den Wintergarten, der direkten Zugang zum Haus bietet, in dieses ein und entwendete eine dort abgelegte Handtasche, nebst Inhalt, während die 62-jährige Geschädigte im Garten Wäsche aufhängt.

Die Polizei Alzey erbittet sich Hinweise über Personen, die sich zum Tatzeitpunkt um die Tatörtlichkeit herum aufgehalten haben, unter der Rufnummer: 06731-9110.

