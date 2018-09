Polizeidirektion Worms / Exhibitionist in Saulheim

Exhibitionist in Saulheim

Saulheim - Am Dienstag, 18.09.2018, wurde ein Exhibitionist in Saulheim gemeldet. Eine 56-jährige Saulheimerin war gegen 12.30 Uhr im Renaturiergungsgebiet hinter dem Sportplatz Saulheim mit ihrem Hund unterwegs, als sie einen jungen Mann mit offener Hose und freiliegendem Geschlechtsteil sah. Nachträglich wurde bekannt, dass sich ein ähnlicher Vorfall bereits am Sonntag, 16.09.2018, an derselben Örtlichkeit ereignete. Hier war eine 62-jährige aus Saulheim in ähnlicher Weise belästigt worden. Eine Zivilstreife der Polizeiwache Wörrstadt konnte am Mittwoch, 19.09.2018, gegen Mittag, an der beschriebenen Stelle einen jungen Mann feststellen, der den Zeugenbeschreibungen entsprach. Es handelte sich um einen 22-Jährigen aus der Region. Dieser wurde nach erkennungsdienstlicher Behandlung entlassen. Die Kriminalpolizei Alzey bittet um Mitteilung von gleichgelagerten Fällen unter 06731/9110.

