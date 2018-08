Polizeidirektion Worms / Fahrrad aus Geräteschuppen entwendet

Fahrrad aus Geräteschuppen entwendet

Eisenberg (Pfalz) - Zwischen dem 16.08.2018 19:00 und dem 17.08.2018, 18:00 kam es in Eisenberg (Pfalz) in der Straße Am Weinberg zu einem Einbruchsdiebstahl. Die Tür eines Geräteschuppens wurde aufgehebelt, durch den bisher unbekannten Täter wurde ein hochwertiges Fahrrad entwendet. Hinweise auf den Beschuldigten liegen bisher nicht vor. Bei dem entwendeten Fahrrad handle es sich um ein schwarzes Rennrad der Marke Giant im Wert von ca. 4.500EUR. Hinweise bitte an die Polizei Kirchheimbolanden.

OTS: Polizeidirektion Worms newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117702 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117702.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

Telefon: 06352/911-0 www.polizei.rlp.de/pd.worms

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -