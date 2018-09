Polizeidirektion Worms / Fahrraddiebstahl

Fahrraddiebstahl

Dannenfels - In der Nacht vom 27.09.18 auf den 28.09.18 kam es in der Mittelstraße in Dannenfels zu einem Fahrraddiebstahl. Der bislang unbekannte Täter betrat den frei zugänglichen Hof eines Einfamilienhauses und entwendete dort aus einem Schuppen ein hochwertiges Herrenfahrrad.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Kirchheimbolanden zu melden.

