Polizeidirektion Worms / Fahrradfahrer stürzt ohne ...

Fahrradfahrer stürzt ohne Fremdeinwirkung und verletzt sich schwer

Gimbsheim - Am Samstag, dem 20.10.2018, gegen 13.00 Uhr, stürzt ein Fahrradfahrer einer vierköpfigen Gruppe ohne Fremdeinwirkung auf der Landstraße 437 in Gimbsheim. Er schlägt unter anderem mit dem Gesicht auf der Straße auf und verletzt sich trotz Fahrradhelm schwer. Er wird mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Die Landstraße 437 musste kurzfristig gesperrt werden

