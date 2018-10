Polizeidirektion Worms / Flörsheim-Dalsheim: Motorradunfall ...

Flörsheim-Dalsheim: Motorradunfall mit glimpflichem Ausgang

Worms - Eine Pkw-Fahrerin aus Försheim-Dalsheim verließ am Freitagabend mit ihrem Pkw vorwärts die Hofeinfahrt ihres Anwesens. Hierbei übersah sie einen Motorradfahrer, der die Alzeyer Straße befuhr. Dieser konnte zwar noch bremsen, einen Zusammenstoß mit der Front des Pkw aber nicht mehr vermeiden, stürzte und zog sich glücklicherweise nur Schürfwunden und Prellungen an Knie und Schulter zu. Nach der Versorgung durch den Rettungsdienst, wurde der Motorradfahrer ins Klinikum Worms verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro.

OTS: Polizeidirektion Worms newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117702 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117702.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Worms

Telefon: 06241-852-120 www.polizei.rlp.de/pd.worms

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.