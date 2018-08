Polizeidirektion Worms / Gefährliche Körperverletzung durch ...

Gefährliche Körperverletzung durch Messerangriff

Kirchheimbolanden - Am Montag 20.08.18 gegen 15:53 Uhr wurde der Polizei über Notruf eine Messerattacke in der Altstadt von Kirchheimbolanden gemeldet. Der Täter, ein 65 jähriger, alkoholisierte Mann griff unvermittelt einen ebenfalls 65 jährigen Mann an, der zuvor im Außenbereich des dortigen Imbisses gesessen hatte und flüchtete anschließend wieder in ein Wohnanwesen. Dabei zog sich der Geschädigte Schnittverletzungen an beiden Unterarmen zu, konnte aber nach kurzer Behandlung wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden. Der Beschuldigte wurde schnell ermittelt und vorläufig festgenommen. Bei der Festnahme leistete dieser Widerstand und beleidigte die eingesetzten Beamten.

