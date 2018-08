Polizeidirektion Worms / Geldbeutel aus Taxi gestohlen

Geldbeutel aus Taxi gestohlen

Kirchheimbolanden - Bereits am Mittwoch, 15.08.2018, kam es gegen 21.10 Uhr zu einem dreisten Diebstahl. Durch einen unbekannten männlichen Täter wurde eine Taxifahrerin, die mit ihrem Taxi an einer Bushaltestelle in Kirchheimbolanden wartete, bestohlen. Zum Zeitpunkt des Diebstahls befand sich die Geschädigte in ihrem Taxi bei geöffneter Fahrertür. Ihre Geldbörse befand sich im Fahrzeug. Plötzlich trat ein Mann neben das Taxi, nahm die Geldbörse an sich und flüchtete zu Fuß in Richtung der Dr.-Heinrich-vom Brunck-Straße. Die Geschädigte rannte noch ein Stück erfolglos hinter dem Täter her. In der Geldbörse befanden sich Ausweispapiere und Bargeld. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: Junger Mann, ca. 25 Jahre alt, kräftige Statur, trug eine schwarze Jacke, kurze schwarze Hose, schwarz-weiße Turnschuhe und eine schwarze Schirmmütze mit gelber Schrift.

Die Polizei Kirchheimbolanden bittet in diesen Zusammenhang um Zeugenhinweise.

