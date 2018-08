Polizeidirektion Worms / Gelegenheit macht Diebe

Gelegenheit macht Diebe

Worms - Am 26.08.2018 gegen 22:30 Uhr gelangte ein bislang unbekannter Mann in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Allmendstraße in Worms. Er verwendete hierzu einen Schlüssel, den die Eigentümer versehentlich in der Wohnungstür stecken ließen und entwendete aus der Wohnung eine Handtasche mitsamt Geldbeutel und Ausweisdokumenten. Die Wohnungsinhaberin war zum Tatzeitpunkt anwesend. Nachdem der Täter die Anwesenheit bemerkte flüchtete er aus der Wohnung. Er entfernte sich mit einem silbernen Fahrrad in Richtung der Ludwigstraße. Der Täter kann durch die Zeugin wie folgt beschrieben werden: ca. 165cm-170 groß, schwarz bekleidet, trug weiße Nike-Schuhe.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel: 06241-852-0 entgegen.

