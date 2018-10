Polizeidirektion Worms / Granatenfund

Granatenfund

Armsheim - Samstag, 13.10.2018, 17:52 Uhr:

Ein Unternehmen führte am Samstagmittag in der Gemarkung Armsheim Erdarbeiten für einen Landwirt auf dessen Acker aus. Beim Verteilen von aus Wörrstadt zugeführter Erde, wurde in dieser eine etwa 60cm lange Granate mit circa 20cm Durchmesser aufgefunden. Die Granate war noch vollständig erhalten, jedoch fehlte der Zünder. Sie konnte gegen 20:35 Uhr durch den Kampfmittelräumdienst ohne jegliche Gefährdung sichergestellt werden. Nach erster Inaugenscheinnahme handelte es sich bei der Granate um Weltkriegsmunition der US-Army.

