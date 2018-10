Polizeidirektion Worms / Handtaschenraub

Handtaschenraub

Worms - Bei einem Handtaschenraub in der Wormser Innenstadt wurde eine 63-jährige Frau verletzt. Sie ging am Mittwoch, um 19:20 Uhr von der Siegfriedstraße kommend in der Von-Schoen-Straße, als sich ihr unbemerkt von hinten eine männliche Person näherte. Der Mann ergriff die Handtasche, die die Frau über ihrer rechten Schulter trug und versuchte ihr diese gewaltsam zu entreißen. Dabei wurde sie nach vorne zu Boden geworfen und die Tasche konnte durch den Täter ergriffen und zunächst entwendet werden. Ein Versuch den Mann noch festzuhalten scheiterte und er konnte auf einem Fahrrad in die Siegfriedstraße Richtung Berliner Ring fliehen. Die Handtasche hatte der Täter auf seiner Flucht allerdings verloren und konnte durch die Eigentümerin samt Inhalt schnell wiedergefunden werden. Durch den Angriff erlitt die Geschädigte Schürfwunden und eine blutige Nase. Der Täter sei 180-190cm groß gewesen und habe eine schlaksige Figur. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Worms unter 06241/852-0.

