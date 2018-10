Polizeidirektion Worms / Heckenbrand durch Abflammen von Unkraut

Heckenbrand durch Abflammen von Unkraut

Wonsheim - Samstag, 13.10.2018, 17:00 Uhr:

Am Samstagsnachmittag wurde ein Gebäudebrand in Wonsheim gemeldet. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass es sich lediglich um einen Heckenbrand handelte. Ein 33-jähriger Wonsheimer wollte Unkraut an seinem Anwesen mit einem Abflammgerät verbrennen. Hierbei entzündete sich die Hecke. Ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude konnte durch die Feuerwehr verhindert werden.

