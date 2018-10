Polizeidirektion Worms / Jagdwilderei - Zeugen gesucht

Jagdwilderei - Zeugen gesucht

Offenheim - Freitag, 05.10.2018, 15:00 Uhr:

Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, kam es am vergangenen Freitag in Offenheim zu einem Fall der Jagdwilderei. Ein Mitglied der dortigen Jagdgenossenschaft meldete den Fund eines verendeten Wildscheines am Waldrand. Der etwa 50 kg schwere Keiler wies eine Schussverletzung auf, die todesursächlich gewesen sein dürfte. Zuvor eigene durchgeführte Ermittlungen im Kreise der Mitjäger und den Jägern der Nachbarbezirke verliefen ergebnislos. Das Projektil konnte im Wildschwein lokalisiert und sichergestellt werden. Die Polizei Alzey bittet um sachdienliche Hinweise unter 06731-9110.

