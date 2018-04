Polizeidirektion Worms / Kennzeichendiebstahl

Kennzeichendiebstahl

Göllheim - Zwischen dem 29.03.2018 17:50 und dem 31.03.2018 11:00 Uhr kam es in 67307 Göllheim in der Raiffeisenstraße zu einem Kennzeichendiebstahl. Die bisher unbekannten Täter entwendeten das Kennzeichen des geparkten LKW-Aufliegers. Hinweise bitte an die Polizei in Kirchheimbolanden unter der 06352/911-0

