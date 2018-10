Polizeidirektion Worms / Kind durch wegrollenden Pkw verletzt ...

Kind durch wegrollenden Pkw verletzt - Zeuge gesucht

Worms - Am 13.10.2018 gegen 15:30 Uhr rollte ein geparkter Pkw an der Straße "Oberer Mauergarten" in Worms-Herrnsheim die Straße hinunter. In diesem Moment kam ein 8-jähriges Mädchen mit ihrem Tretroller die Straße hinauf. Ein Passant erkannte die Situation und konnte das Mädchen noch von dem Pkw wegziehen bevor Schlimmeres passierte. Das Mädchen wurde dabei lediglich leicht am Bein verletzt. Der Pkw selbst kam an einer Mauer zum Stehen. Unfallursache ist wahrscheinlich eine nicht richtig angezogene Handbremse. Ein Gang war ebenfalls nicht eingelegt. Noch vor Eintreffen der Streife entfernte sich der Passant. Möglicherweise kann dieser noch weitere Informationen zu dem Unfall geben. Hinweise bitte an die Polizei in Worms.

