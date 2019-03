Polizeidirektion Worms / LKW beschädigt Vordach von ...

LKW beschädigt Vordach von Kaufhofgebäude und flüchtet

Worms - Am Morgen des 29.03.2019 ereignete sich in der Wormser Fußgängerzone ein Verkehrsunfall, bei dem das Vordach des Kaufhofgebäudes beschädigt wurde. Aufgrund der Spurenlage geht die Polizei davon aus, dass ein LKW die Kämmererstraße in Richtung Markplatz befuhr und nach dem Kaufhofgebäude nach links in die Schlossergasse abbog. Dabei touchierte der LKW in einer Höhe von ca. 3,10 Meter das besagte Vordach. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden wird auf mindestens 1000 Euro geschätzt.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Worms zu melden.

OTS: Polizeidirektion Worms newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117702 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117702.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Worms

Telefon: 06241 852-120 www.polizei.rlp.de/pd.worms

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -