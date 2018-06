Polizeidirektion Worms / LKW-Plane aufgeschnitten

LKW-Plane aufgeschnitten

Worms - Bereits in der Nacht zum Dienstag schnitten unbekannte Täter die Plane eines Lkw auf, der auf dem Parkplatz im Industriegebiet Worms in der Mainzer Straße abgestellt war. Der Fahrer schlief zur Tatzeit in der Kabine. Die geladenen Pakete wurden ebenfalls zum Teil aufgeschnitten. Nach ersten Erkenntnissen wurde allerdings nichts entwendet.

