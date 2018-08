Polizeidirektion Worms / Messerstecherei auf Feier

Messerstecherei auf Feier

Wendelsheim - Am gestrigen Samstag gegen 23:35 Uhr kam es auf einer privaten Feierlichkeit in Wendelsheim zunächst zu einer verbalen Streitigkeit zwischen einem 16-jährigen Jugendlichen aus Wöllstein und einem 14-jährigen Jugendlichen aus Fürfeld. Im weiteren Verlauf soll, so berichten anwesende Zeugen, der ältere der beiden, mit einem Messer auf den Jüngeren eingestochen haben. Dieser erlitt einen nicht lebensbedrohlichen Stich, unterhalb der linken Brust und wurde mittels anwesendem Rettungsdienst, ins Krankenhaus verbracht. Da der beschuldigte Jugendliche unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und anschließend an die verständigte Mutter übergeben. Ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet.

OTS: Polizeidirektion Worms newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117702 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117702.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Alzey

Telefon: 06731-9110 www.polizei.rlp.de/pd.worms

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.