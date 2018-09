Polizeidirektion Worms / Nach Wutanfall und Alkoholeinfluss ...

Nach Wutanfall und Alkoholeinfluss Gartenzaun und vermutlich auch Pkw beschädigt

Eisenberg , Neustraße - Nachdem den Beamten heute, gegen 01.55 Uhr, gemeldet worden war, dass in der Neustraße in Eisenberg eine Person randalieren würde, fuhren sie die Örtlichkeit umgehend an. Dort konnten sie einen 21 jährigen ,aus dem Kreis Kaiserslautern stammenenden , erheblich alkoholisierten jungen Mann mit freiem Oberkörper und dessen Großmutter antreffen. Dieser hatte zuvor, wie Zeugen beobachten konnten, einen Wutanfall bekommen und in der Neustraße einen Gartenzaun mutwillig zerstört. Bei der Nachschau im Nahbereich konnten die Beamten dann an zwei, in der Neustraße geparkten BMW frische Kratzspuren feststellen. Ob diese auch auf das Konto des 21 jährigen gehen, muss noch geklärt werden.

