Polizeidirektion Worms / Orientierungsloser Betrunkener

Orientierungsloser Betrunkener

Worms, Heinrich von Gaggern-Straße - In der Nacht von Samstag, den 08.09.2018 auf Sonntag, den 09.09.2018, gegen 02:00 Uhr wird durch mehrere Mitteiler eine verdächtige Person gemeldet, die um parkende PKW herumschleicht und versucht, passierende PKW auf der Straße anzuhalten. Vor Ort kann der stark alkoholisierte 36-jährige Verantwortliche angetroffen werden. Dieser gibt an, dass er von einer privaten Feier komme und vorhabe, in dem PKW eines Bekannten nächtigen zu wollen. Einen Fahrzeugschlüssel führt er allerdings nicht mit sich. Der kurz darauf eintreffende ebenfalls alkoholisierte Bekannte des 36-jährigen rettet dann die Situation, in dem er mit dem Verantwortlichen mit einem Taxi ein Hotel ansteuert, in dem die beiden bereits zuvor eingecheckt hatten. Eine Gefährdung oder eine Schädigung von Personen tritt bei dem Sachverhalt glücklicherweise nicht ein.

OTS: Polizeidirektion Worms newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117702 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117702.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Worms

Telefon: 06241-852-120 www.polizei.rlp.de/pd.worms

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.