Polizeidirektion Worms / Palme vom Bahnhof entwendet

Palme vom Bahnhof entwendet

Alzey - Dienstag, 09.10.2018, 03:00 Uhr, bis 05:00 Uhr:

Am Samstagmittag wurde der Polizei Alzey der Diebstahl einer Palme vom dortigen Bahnhofsgelände mitgeteilt. Demnach hätten bislang unbekannt Täter in der Nacht von Montag auf Dienstag die Sicherungskette einer Palme eines Bistros am Bahnhof durchtrennt und die Palme anschließend entwendet. Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat meldet sich bitte bei der Polizei in Alzey unter 06731-9110.

