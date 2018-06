Polizeidirektion Worms / Pkw aufgebrochen

Pkw aufgebrochen

Worms - Am Dienstagabend, zwischen 18:15 Uhr und 19:40 Uhr, schlugen unbekannte Täter die Scheibe der Fahrertür eines Pkw ein, der in Worms/Friedrichsweg geparkt war. Ebenso wurde die Fahrertür eines weiteren Pkw geöffnet, der vermutlich nicht ordnungsgemäß verschlossen war. Aus beiden Autos wurde die Geldbörse entwendet. Hinweise bitte an die Polizei Worms unter 06241 852-0

