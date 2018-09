Polizeidirektion Worms / Polizei Alzey findet große Menge Drogen

Polizei Alzey findet große Menge Drogen

Alzey - Bei der Durchsuchung einer Wohnung in der Verbandsgemeinde Wörrstadt am 28. September konnten neben weiteren Beweismitteln insgesamt 4 Kilogramm Betäubungsmittel (Marihuana, Haschisch, Amfetamine und Kokain) sowie eine scharfe Schusswaffe sichergestellt werden. Gegen den 52-jährigen Beschuldigten wurde die Untersuchungshaft angeordnet. Bei einer weiteren Durchsuchung einer Wohnung in der Verbandsgemeinde Alzey-Land konnten am 04.September ein halbes Kilogramm Betäubungsmittel (Amfetamine und Marihuana) bei einem 34-jährigen sichergestellt werden. Die sichergestellten Betäubungsmittel haben einen Straßenverkaufswert von ca. 50 000 EUR.

Polizeidirektion Worms

