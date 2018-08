Polizeidirektion Worms / Räuberische Erpressung durch zwei ...

Räuberische Erpressung durch zwei unbekannte Täter in Saulheim

Wörrstadt - Am Samstag, den 25.08.2018 um ca. 02:50 Uhr war ein 21-jähriger Mann in Saulheim, in der Straße Im Gartenfeld, zu Fuß auf dem nach Hause Weg von der Ober-Saulheimer Kerb unterwegs. Dort begegnete er zwei männlichen Personen, die ihn bereits ca. eine Stunde vorher mit einem leichten Faustschlag gegen den Kiefer angepöbelt hatten. Zum damaligen Zeitpunkt teilten sie dem Geschädigten mit, dass sie Lust hätten, ihn richtig zu verprügeln. Da er zum damaligen Zeitpunkt jedoch in Begleitung einer Freundin war, ließen sie von ihm ab. Jetzt war der junge Mann jedoch alleine unterwegs. Die beiden unbekannten Täter umstellten ihn und forderten ihn auf, sein Smartphone und seine Geldbörse herauszugeben, ansonsten würde was passieren. Aufgrund des Vorfalls im Vorfeld hatte der 21-jährige die geforderten Gegenstände an die Täter ausgehändigt. Anschließend übten sie verbal Druck auf ihn aus. Falls dieser zur Polizei gehen sollte, würde ihm oder seiner Familie was passieren, da sie wüssten, wo er wohne. Danach entfernten sie sich in unbekannte Richtung. Bei den Verdächtigen handelte es sich laut Angaben des Anzeigeerstatters um zwei Jugendliche im Alter von ca. 16-17 Jahren. Einer der Täter war dunkelhäutig, ca. 180cm groß, hatte kurze schwarze Haare, ist von schlanken bzw. sportlichen Statur, trug keine Brille und keinen Bart. Verdächtiger sprach Deutsch, allerdings mit einem entsprechenden Jugendslang. Der zweite Täter soll etwas kleiner als der erste Täter gewesen sein. Er soll hellhäutig sein und könnte dem Akzent nach einen osteuropäischen Bezug haben. Ferner soll dieser Täter auch schlank sein, keine Brille und keinen Bart getragen haben. Zum Tatzeitpunkt soll die Person eine dunkelblaue Adidas Jacke mit roten Streifen und eine weiße Schirmmütze getragen haben. Entsprechende Zeugenhinweise bitte an die Polizeiwache Wörrstadt, Tel.: 06732/911-0, oder an jede andere Polizeidienststelle weiterleiten.

